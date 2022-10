Apfelernte im Norden etwas größer als 2021 erwartet

Jork (dpa/lno) –

Die Apfelernte in Schleswig-Holstein dürfte in diesem Jahr etwas größer ausfallen als 2021. Der stellvertretende Leiter der Obstbauversuchsanstalt im niedersächsischen Jork, Matthias Görgens, rechnet mit bis zu 15.000 Tonnen und etwa 5 Prozent Steigerung. Die Experten aus Jork kümmern sich zugleich um den Apfelanbau in Schleswig-Holstein. Exakte Zahlen für das nördlichste Bundesland gibt es allerdings nicht. 80 bis 90 Prozent kommen nach Görgens Angaben als Tafeläpfel auf den Markt. Der Rest gehe als Schäläpfel in die Industrie oder werde zu Saft verarbeitet.

Im nördlichsten Bundesland spielt der Apfelanbau nach Angaben der Obstbauversuchsanstalt eine geringere Rolle. Die etwa 360 Hektar Anbaufläche sehen im Vergleich zu den rund 9500 Hektar im Alten Land südlich der Elbe in Niedersachsen bescheiden aus. Für das Obstbaugebiet dort erwartet Görgens eine Ernte von rund 320.000 Tonnen und ebenfalls eine Steigerung von etwa 5 Prozent.