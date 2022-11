AOK: Herz-Kreislauf-Erkrankung häufigster Klinik-Grund

Kiel (dpa/lno) –

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Schleswig-Holstein nach Angaben der Krankenkasse AOK die mit Abstand häufigste Ursache für Einweisungen ins Krankenhaus. Mehr als 24.800 AOK-Versicherte seien deshalb im vergangenen Jahr stationär in Kliniken des Landes aufgenommen worden, teilte die Versicherung am Dienstag mit. Insgesamt habe es 157.811 Krankenhauseinweisungen gegeben und damit 13,4 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

«Anlass zur Sorge geben vor allem die sinkenden Klinikeinweisungen im Zusammenhang mit Notfällen wie bei Schlaganfall oder Herzinfarkt», meinte der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann. Rund 47 Prozent der Krankenhauseinweisungen 2021 betrafen Patienten über 65 Jahre. Außerdem wurden rund 20 Prozent mehr Frauen aufgenommen als Männer.

Hinter den Kreislauf-Erkrankungen lagen als Ursache für Klinikaufenthalte an zweiter Stelle Krankheiten des Verdauungssystems (14.529), gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen (14.370) sowie Krebs (14.168) und psychischen Störungen (13.313). Bei letzteren sind rund 20 Prozent mehr Männer (7249) als Frauen (6064) betroffen.