AOK: Der Norden ist ungewöhnlich stark verschnupft

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein haben nach Zahlen der AOK aktuell so viele Menschen Atemwegsinfektionen wie sonst nie zu dieser Jahreszeit. Mehr als 14.000 AOK-Mitglieder seien deswegen in den vergangenen vier Wochen krankgeschrieben worden. Das seien fast 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die AOK mit. Der Anteil der Atemwegserkrankungen an allen Krankschreibungen liege damit bei 19,5 Prozent.

«Eine mögliche Ursache für den deutlichen Anstieg der Erkältungsviren kann das vergleichsweise kühle Sommerwetter mit viel Regen sein», vermutete AOK-Vorstandschef Tom Ackermann. Großveranstaltungen wie Konzerte oder Public Viewing während der laufenden Fußball-Europameisterschaft mit vielen intensiven zwischenmenschlichen Kontakten könnten zudem mit dazu beigetragen haben, dass sich das Infektionsgeschehen stärker ausgebreitet habe.