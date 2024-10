Anzahl der Autos in Hamburg leicht gesunken

Nur in einem Bundesland gibt es noch weniger Autos pro Einwohner als in Hamburg. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Anzahl der Autos pro Einwohner ist in Hamburg leicht gesunken. Das geht aus Daten hervor, die das Statistikamt Nord veröffentlicht hat. Danach gab es am 1. Januar 2024 in Hamburg 426 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind vier Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als im Vorjahr.

Damit weist die Hansestadt die zweitniedrigste Pkw-Dichte im Vergleich der Bundesländer auf. Nur Berlin liegt mit 329 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner darunter. Im Bundes­durchschnitt gab es 580 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, bei einem Anstieg von zwei Pkw im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig verfügt Hamburg über die im Vergleich der Bundesländer höchsten Anteile an Pkw mit alternativen Kraftstoffarten, hieß es. So sind in der Hansestadt 8,8 Prozent aller Pkw Hybridfahr­zeuge (Deutschland: 5,9 Prozent). Bei den Elektro-Pkw liegt der Anteil an allen Pkw in Ham­burg mit 3,7 Prozent ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt (2,9 Prozent).