Anwurfzeiten für Kiel und Flensburg in Champions League fix

Kiel (dpa/lno) – Der deutsche Handball-Meister THW Kiel bestreitet sein erstes Spiel in der Champions League am 17. September bei HC PPD Zagreb um 20.45 Uhr. Die Flensburger haben einen Tag zuvor um die gleiche Zeit Heimrecht gegen den polnischen Vertreter PGE Kielce. Das teilte der Europa-Verband EHF am Donnerstag mit.

Die Kieler haben es in ihrer Gruppe neben Zagreb mit dem FC Barcelona, Telekom Veszprem, Aalborg HB, HBC Nantes, Motor Saporoschje und RK Celje zu tun. Die SG Flensburg-Handewitt trifft neben Kielce auf Vardar Skopje, Paris Saint-Germain, FC Porto, Pick Szeged, Mechkow Brest und Elverum HB.

Mitteilung EHF