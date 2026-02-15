Anwohner nach Gartenhausbrand schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Bergedorf ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem gemauerten Gartenhaus ausgebrochen, wie Sprecher der Polizei und Feuerwehr mitteilen.

Beim Versuch, den Brand zu löschen, zog sich ein Anwohner schwere Verbrennungen zu und musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gange. Schadenshöhe und Brandursache bleiben zunächst unklar.