Anwohner löschen brennendes Auto mit Schnee

13. Januar 2026 13:20
Mit Schnee und einem Feuerlöscher stoppten Anwohner einen Autobrand in Walsrode. Michael Schlüter/Freiwillige Feuerwehr Honerdingen/dpa
Walsrode (dpa/lni) –

Mit Schnee haben Menschen einen Autobrand auf einem Privatgrundstück in Walsrode bekämpft. Wie die Feuerwehr mitteilte, kippten Anwohner mit Schaufeln Schnee ins Innere des Fahrzeugs. Außerdem benutzten sie einen Feuerlöscher. Als die Feuerwehr am Montag bei dem Brandort im Ortsteil Honerdingen im Heidekreis eintraf, waren demnach nur noch Nachlöscharbeiten nötig. Da zwei Ersthelfer Brandrauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers im Innenraums des Autos war zunächst unklar.

