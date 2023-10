Anwohner in Lübeck sichern ihre Häuser mit Hochwasserschotts

Lübeck (dpa/lno) –

Rund um die Obertrave in der Lübecker Altstadt ging am Freitag nichts mehr. In den am Ufer gelegenen Straßen stand das Wasser – nach Angaben der Polizei lag der Stand des Hochwassers gegen 9.30 Uhr bei 6,43 Meter. Aber die meisten Hausbesitzer hatten die Eingangstüren mit Schotts und Sandsäcken verbarrikadiert.

In der Gaststätte «Hochwasser» macht man sich daher keine Sorgen: «Wir haben alles gesichert, mehr können wir nicht tun», sagte ein Mitarbeiter, als er über das Schott aus der Eingangstür stieg. Die Belegschaft der Kneipe habe schon einige Hochwasser erlebt. Auch diesem sehe man gelassen entgegen, sagte er.