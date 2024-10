Antje Flemming wird Leiterin des Literaturhauses Hamburg

Hamburg (dpa) –

Wechsel an der Spitze des Hamburger Literaturhauses: Antje Flemming übernimmt ab Mai 2025 die Programmleitung und Geschäftsführung und wird damit Nachfolgerin von Rainer Moritz, der in den Ruhestand gehen wird. «Mit Antje Flemming kehrt eine erfahrene Veranstalterin und Literaturvermittlerin zurück an den Schwanenwik, die dem Literaturhaus seit mehr als zwei Jahrzehnten eng verbunden ist. Sie ist mit dem aktuellen Team bestens vertraut und wird die hervorragende Arbeit von Prof. Dr. Moritz weiterführen und -entwickeln», sagte Konstanze Görres-Ohde, Leiterin des Literaturhaus e. V.

Flemming, geboren 1974 in Karl-Marx-Stadt, hat in Hamburg und den USA Germanistik, Amerikanistik und Medienkultur studiert. Von 2002 bis 2016 verantwortete sie die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses am Schwanenwik. Aktuell arbeitet Flemming in der Hamburger Kulturbehörde als Referentin für Literatur. Der Literaturkritiker und Autor Moritz leitet das Literaturhaus seit 2005.