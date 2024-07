Antisemitismus-Vorlesung – 200 Demonstrierende vor Uni

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 200 Menschen haben am Mittwochabend während einer Ringvorlesung zum Thema Antisemitismus vor der Hamburger Universität demonstriert. Zu einer proisraelischen Kundgebung «Solidarität mit jüdischen Studierenden» waren nach Angaben der Polizei rund 65 Menschen gekommen. Sie wurde nach gut einer Stunde beendet. Unter dem Motto «Wissenschaft muss sachlich bleiben» nahmen zeitgleich rund 150 Menschen an einer propalästinensischen Kundgebung teil. Nach Angaben der Polizei blieb die Demonstration bisher friedlich.

Bereits seit Anfang Mai wird in der Nähe des Bahnhofes Hamburg-Dammtor eine propalästinensische Mahnwache abgehalten. Die Versammlung auf der Moorweide steht unter dem Motto «Finger weg von Rafah». Auf Instagram hatten unter anderem die Gruppe «Students for Palestine HH» (Studierende für Palästina) und die propalästinensische Gruppe «Thawra» zu dem Camp aufgerufen. Das Protestcamp darf erst einmal bis zum 31. Juli stehen bleiben, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün der Deutschen Presse-Agentur.

Am 7. Oktober hatten in Israel Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinenserorganisationen bei einem Massaker mehr als 1.200 Menschen getötet. Zudem wurden rund 250 weitere Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive – und steht angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen international in der Kritik.