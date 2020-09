Antisemitische Vorfälle bei Corona-Demonstrationen

Hannover (dpa/lni) – Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist es nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) bundesweit zu etlichen antisemitischen Vorfällen gekommen. So kam es auch bei sechs Veranstaltungen in Hannover zu antisemitischen Äußerungen, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des RIAS-Bundesverbands hervorgeht. Demnach war der Antisemitismus mitunter nicht direkt erkennbar, sondern eingeflochten etwa in Verschwörungserzählungen von Gut und Böse mit religiösen Elementen.

Indem Demonstranten die staatlichen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit denen der NS-Zeit gleichsetzten, relativierten sie zudem den nationalsozialistischen Mord an den Juden. Sichtbar wurde das unter anderem bei Demonstranten, die einen sogenannten Judenstern mit dem Zusatz «ungeimpft» trugen. Nach den Recherchen des Verbandes zeigte sich der antisemitische Gehalt vieler Verschwörungsmythen auch in den Nachrichten verschiedener Telegramgruppen zu den Veranstaltungen. Demnach zeigten die Proteste, wie in Krisenzeiten auch in Hannover das Bedürfnis wuchs, für komplizierte Verhältnisse einfache Erklärungen und Schuldige zu finden. «Um dieses Bedürfnis zu befriedigen wurden alte antisemitische Erzählungen teils in neuer Couleur, teils ganz offen artikuliert.»

Bundesweit hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Juni 123 Kundgebungen und Demonstrationen mit antisemitischen Äußerungen gezählt. Der RIAS-Bundesverband erfasst antisemitische Vorfälle mittels eines Online-Melderegisters. Er wurde 2018 in Berlin gegründet. Die Meldestelle geht davon aus, dass es gerade im Bezug auf Antisemitismus bei Protesten eine hohe Dunkelziffer gibt.

Bericht Antisemitismus im Kontext der Corona-Pandemie