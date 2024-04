Antikenserie beschert Schauspielhaus hohe Auslastung

Hamburg (dpa) –

Die elfte Spielzeit unter der Leitung von Karin Beier entwickelt sich für das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg zu einer der erfolgreichsten. Von September 2023 bis März 2024 besuchten den Angaben zufolge mehr als 143.000 Zuschauer das Theater, im Sieben-Monats-Vergleich so viele wie seit über zehn Jahren nicht. Die Auslastung liegt demnach bei 84 Prozent. «Es läuft gerade sensationell gut», sagte Intendantin Karin Beier am Freitag. Vor allem der Zuspruch für die fünfteilige Antikenserie «Anthropolis» von Roland Schimmelpfennig (Regie: Karin Beier) freue sie.

«Es ist sehr schön, dass die Zuschauer bereit waren, unsere politische Situation in diesen 2000 Jahre alten Geschichten reflektiert zu sehen», so Beier. Karten für die nächsten Marathon-Wochenenden sollten am Freitag freigeschaltet werden. Zur Eröffnung der kommenden Spielzeit 2024/25 inszeniert Beier Bertolt Brechts «Herr Puntila und sein Knecht Matti». In den Titelrollen stehen Joachim Meyerhoff und Kristof Van Boven zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. In ihrer Inszenierung von «Die Maschine oder: Über allen Gipfeln ist Ruh» von Georges Perec und Johann Wolfgang von Goethe erzählt Regisseurin Anita Vulesica von einer folgenreichen Begegnung zwischen einer KI und Goethes «Wandrers Nachtlied».

Außerdem kommt Heinz Strunks Roman «Ein Sommer in Niendorf» auf die Bühne, inszeniert von Jacques Palminger, Rocko Schamoni und Heinz Strunk alias Studio Braun.