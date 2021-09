Anteil erneuerbarer Energien in Niedersachsen verdoppelt

Windkraftanlagen hinter Feldern. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in Niedersachsen hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Das teilte das niedersächsische Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Demnach ist der Anteil am Bruttoenergieendverbrauch (BEEV) zwischen 2008 und 2018 von 10,3 auf 21,9 Prozent angestiegen. Unter dem BEEV versteht man die gesamte nutzbare Strom- und Wärmeenergie, wobei Energieabgaben etwa bei der Produktion im Kraftwerk oder dem Transport über Stromleitungen berücksichtigt werden. Niedersachsen liegt im deutschlandweiten Vergleich auf dem vierten Platz bei den regenerativen Energien und über dem Bundesdurchschnitt von 16,8 Prozent 2018. Im Jahr 2008 hatte der nationale Schnitt bei 10,1 Prozent gelegen.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-299242/3