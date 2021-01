Anteil der Kurzarbeit am dritthöchsten

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen und Bremen ist ein vergleichsweise hoher Anteil der Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Im Dezember waren nach einer Schätzung des Münchner Ifo-Instituts, die am Montag veröffentlicht wurde, rund 223 000 Arbeitnehmer betroffen, das entspreche einem Anteil von 6,6 Prozent. Lediglich in Hessen (7,4 Prozent) und Baden-Württemberg (6,7 Prozent) lag die Quote noch höher. Betroffen sind demnach vor allem Regionen mit hohem Industrieanteil. Die Schätzung basiert auf den Meldungen von rund 7000 Unternehmen bei der Ifo-Konjunkturumfrage im Dezember.