Anteil der E-Autos in Hamburg steigt auf gut fünf Prozent

Der Anteil der reinen E-Autos macht in Hamburg jetzt gut fünf Prozent aller zugelassenen Personenwagen aus. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Anteil der E-Autos in Hamburg ist im vergangenen Jahr auf 5,39 Prozent gestiegen. Von den 801.359 Personenwagen, die zur Jahreswende in der Hansestadt zugelassen waren, hatten 43.211 einen Elektroantrieb. Wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion weiter mitteilte, waren ein Jahr zuvor 36.092 E-Autos in Betrieb.

Die Elektrofahrzeuge hatten damit einen Anteil von 4,49 Prozent gehabt. Ende 2024 waren insgesamt 804.274 Personenwagen zugelassen. «Die vom Senat ausgerufene E-Wende bei Pkw droht zu scheitern», erklärte der stellvertretende Vorsitzende der oppositionellen CDU-Fraktion, Richard Seelmaecker.

Die Zahl der Hybridfahrzeuge ohne Plug-in, also Autos, bei denen die Batterie durch den Verbrennungsmotor aufgeladen wird, betrug zur Jahreswende 67.355. Hinzukamen 28.154 von außen aufladbare Hybridautos.

Bis 2030 sollten nach dem Willen der früheren Ampelregierung 15 Millionen vollelektrische Pkw auf Deutschlands Straßen fahren. Gemessen am Bevölkerungsanteil Hamburgs wären das rund 350 000.