Anssi Suhonen wechselt vom HSV nach Dänemark

Hamburg (dpa) –

Mittelfeldspieler Anssi Suhonen verlässt endgültig den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Der Verein teilte mit, dass der Finne zum dänischen Erstligisten Odense BK wechselt. Der 26-Jährige war in der ersten Halbserie der Saison nach Schweden an Östers IF ausgeliehen und kam Anfang des Jahres zum HSV zurück. Zuvor war er von Januar bis Juni 2025 auf Leihbasis bei Jahn Regensburg aktiv.

Suhonen war 2017 als 16-Jähriger aus seiner Heimat nach Hamburg gekommen. Er durchlief die Jugend-Mannschaften bis hin zu den Profis. Er bestritt 48 Zweitliga-Spiele für die Hamburger, in denen er zwei Tore erzielte. Der Durchbruch gelang ihm nicht, auch weil langwierige Verletzungen ihn immer wieder stoppten. Im Bundesliga-Team hatte Suhonen keine Perspektive.

Sportdirektor Costa: «Anssi lässt Herz auf dem Platz»

«Anssi ist ein Spieler, der immer alles gibt und sein Herz auf dem Platz lässt», lobte Sportdirektor Claus Costa den Nationalspieler in der HSV-Mitteilung. «Die Zeit beim HSV werde ich immer als einen prägenden Abschnitt meiner Karriere in Erinnerung behalten», meinte Suhonen.

In Odense trifft er auf ein weiteres ehemaliges HSV-Talent: Zu Saisonbeginn war Fiete Arp vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel nach Dänemark gekommen.