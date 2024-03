Anschlussstelle Reinfeld der A1 wird freigegeben

Lübeck (dpa/lno) –

Der Neubau der Brücke über die Autobahn 1 bei Reinfeld im Kreis Stormarn ist weitgehend abgeschlossen. Nach zwölf Monaten Bauzeit könne der Verkehr dort ab Donnerstag (28. März) wieder rollen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. Bis zum 5. April soll dann auch der Rest der Baustelle abgebaut werden. Das werde in den verkehrsarmen Nachtstunden erfolgen, heißt es in der Mitteilung. In dieser Zeit müsse noch mit Einschränkungen gerechnet werden.

In den zurückliegenden zwölf Monaten wurde den Angaben zufolge die alte Brücke abgebrochen und ein Ersatzneubau errichtet. Die alte Brücke war seit 1978 für den Verkehr frei. Zudem wurden an der Anschlussstelle Reinfeld die Fahrbahn erneuert und eine neue Entwässerung und neue Leitplanken errichtet.

Die Gesamtkosten betragen den Angaben zufolge rund 7,2 Millionen Euro, davon übernimmt der Bund etwa 6,6 Millionen für die Sanierung der Anschlussstelle und den Neubau der Brücke. Die Stadt Reinfeld trägt die anteiligen Kosten für den Straßenbau in Höhe von circa 620.000 Euro.