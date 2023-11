Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) –

Die Anschlussstelle Lübeck-Genin der Autobahn A20 in Fahrtrichtung Osten wird am Donnerstag (9. November) voll gesperrt. Grund ist eine Tagesbaustelle, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Montag mitteilte. Dabei soll laut einer Sprecherin die Griffigkeit der Rampe verbessert werden. Die Sperrung gilt von 9.00 bis 16.00 Uhr, betroffen sind den Angaben zufolge sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt. Umleitungen sind ausgewiesen.