Anschläge gegen Büros von Parteien in Flensburg

Flensburg (dpa/lno) –

Die Büros der Parteien CDU, SPD, Linke, Grünen und SSW in Flensburg sind am Osterwochenende beschädigt worden. So wurden in der Nacht zum Montag an allen Büros mit Lackfarbe Deutschlandflaggen aufgesprüht und an einigen Fassaden rechtsextreme Sticker angebracht, wie die SPD Flensburg mitteilte. Am Büro der Grünen ging zudem eine Glasscheibe zu Bruch.

Außerdem entdeckte man an mehreren Büros Rückstände von Molotow-Cocktails. Laut Polizei kam es zwar zu keinem größeren Brand, doch die Fassaden wurden oberflächlich beschädigt. Der Schaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Der Staatsschutz ermittelt.

In der Nacht zum Dienstag folgten weitere Brandanschläge auf die Büros von SPD, Grünen und Linken, berichteten die Sozialdemokraten. «Diese Angriffe gegen unsere Parteibüros sind feige und treffen alle Menschen, die sich für unsere demokratische Gesellschaft engagieren», sagte die Vorsitzende der Grünen in Flensburg, Annabell Pescher.

Uta Wenzel, die Vorsitzende der CDU Flensburg betonte: «Wir demokratischen Parteien stehen fest zusammen, Seite an Seite. Wir verurteilen die Gewalt insgesamt und ausnahmslos.» Die konzertierte Aktion gegen alle demokratischen Parteien sei eine erneute Grenzüberschreitung, die nicht hingenommen werde. «Besonders perfide ist der Versuch, unsere eigenen nationalen Farben dafür zu missbrauchen», erklärte sie. «Schwarz-Rot-Gold steht nicht für Ausgrenzung – sondern für Freiheit, Demokratie und Vielfalt.»