Ansage vom Ex-HSV-Kapitän: «Zeigt, wem die Stadt gehört»

Vancouver/Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer Videobotschaft hat sich Sebastian Schonlau an den Hamburger SV und dessen Fans gewandt. Der 31 Jahre alte ehemalige HSV-Kapitän war vor einer Woche vom Fußball-Bundesligisten zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer gewechselt und ist Teamkollege von Bayern-Legende und 2014-Weltmeister Thomas Müller.

Schonlau bedankte sich in dem Video beim HSV, den Trainern, Mitarbeitern und vor allem den Fans. Die wichtigste Botschaft kam zum Schluss. «Zeigt morgen, wem die Stadt wirklich gehört», sagte der Verteidiger einen Tag vor dem Derby am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli.

Erstmals treffen die Vereine nach mehr als 14 Jahren wieder in der Bundesliga aufeinander. In den vier Jahren in Hamburg erlebte Schonlau in der 2. Bundesliga sechs Derbys. Mit drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen fällt die Bilanz positiv aus. Er war nach Kanada gewechselt, nachdem der Verein und Cheftrainer Merlin Polzin ihm deutlich gemacht hatten, in der Bundesliga ohne ihn zu planen.