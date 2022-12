Anruf zu angeblicher Geiselnahme löst Großeinsatz aus

Kiel (dpa/lno) –

Ein Anruf zu einer angeblichen Geiselnahme hat in Kiel am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. «Es handelte sich höchstwahrscheinlich um einen Fake-Anruf», sagte ein Polizeisprecher am Abend. «Wir hatten keine Bedrohungslage.»

Am späten Nachmittag war den Angaben zufolge ein Anruf bei der Einsatzleitstelle eingegangen. Eine Person habe mitgeteilt, in einem Russeer Wohnhaus mehrere Geiseln genommen zu haben. Die Beamten hätten die Ausführungen ernst genommen und sofort starke Kräfte rund um den Einsatzort zusammengezogen. Doch es habe beim Eintreffen keine Hinweise auf eine Geiselnahme gegeben.

«Stand jetzt muss davon ausgegangen werden, dass sich eine fremde Person illegal Zugang zur Rufnummer des vermeintlichen Anrufers verschafft hat und den Anruf tätigte», hieß es. «Der zunächst in Verdacht geratene Anrufer dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Anruf zu tun haben.»

Mit Hochdruck werde nun ermittelt, wer für diesen Anruf verantwortlich sei, teilte die Polizei weiter mit. Die Person müsse mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Vortäuschung einer Straftat sowie der Auferlegung der erheblichen Kosten für den gesamten Einsatz rechnen.