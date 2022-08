Anreiseprobleme für Fans beim Bundesligaspiel in Dortmund

Eine Uhr mit dem Logo der Deutschen Bahn hängt in einem Bahnhof. Silas Stein/dpa/Symbolbild

Dortmund (dpa) –

Große Anreiseprobleme gibt es für Fußballfans, die das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen am Samstagnachmittag im Dortmunder Stadion besuchen wollen. Wegen eines Unwetters ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Samstagvormittag gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. Das Stellwerk dort sei ausgefallen, weil es einen Wassereinbruch gegeben habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Seit etwa 3.30 Uhr könnten keine Züge mehr in den Bahnhof fahren. Die Störung werde voraussichtlich noch bis in den späten Abend dauern. Es gebe erhebliche Verspätungen und Beeinträchtigungen. Die DB arbeitet nach eigenen Angaben an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs.

Der BVB ermunterte die Anhänger beider Clubs, sich weiterhin über die sozialen Medien zu helfen und sich zum Beispiel für Fahrgemeinschaften zu verabreden. «Schön zu sehen, wie sich hier alle gegenseitig unterstützen. Kommt gut und sicher an! Das gilt natürlich auch für die Fans von Werder Bremen», twitterte Borussia.

Für die Bremer Fans ist das bereits die zweite beschwerliche Anreise zu einem Auswärtsspiel. Schon vor der Partie beim VfL Wolfsburg vor zwei Wochen gab es Ärger wegen der harten Polizeikontrollen vor Ort, hunderte Ultras waren anschließend nicht im Stadion.

Die Deutsche Bahn empfiehlt den reisenden Fans sich im Internet oder über die DB-App zu informieren.