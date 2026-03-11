Anonymer Hinweis führt Fahnder zu illegaler Tankstelle

Bovenden (dpa/lni) –

Ein anonymer Hinweis hat Zollfahnder zu einer illegalen Tankstelle im Landkreis Göttingen geführt. Entdeckt wurden vier Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 3.200 Litern, wie das Hauptzollamt Braunschweig mitteilte. Die Tanks seien zur Hälfte mit Heizöl gefüllt gewesen, eine Ölheizung war jedoch nicht angeschlossen.

Die Ermittler gehen von illegalen Tanks aus, da Heizöl (gekennzeichnetes Gasöl) als Kraftstoff für Fahrzeuge bereitgehalten und verwendet worden sei. Proben aus den zum Haushalt gehörenden Fahrzeugen bestätigten, dass diese kein Diesel, sondern das gekennzeichnete Gasöl enthielten.

Noch vor Ort in Bovenden leitete der Zoll Steuerstrafverfahren ein. Geprüft werden soll, wie viel Heizöl in der Vergangenheit bezogen wurde und ob möglicherweise auch eine Abgabe an Dritte erfolgt ist. Der bereits feststehende Steuerschaden bis zu der Kontrolle vor etwa drei Wochen beläuft sich auf mehr als 1.600 Euro. Den Beschuldigten drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.