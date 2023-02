Annett Louisan singt bei «Babyblue»-Premiere barfuß

Die Sängerin Annett Louisan schaut ins Publikum auf der Bühne im Großen Saal in der Elbphilharmonie. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Chanson-Sängerin Annett Louisan hat in der Hamburger Elbphilharmonie die Live-Premiere ihres zehnten Studioalbums «Babyblue» gefeiert. Im ausverkauften Großen Saal stand sie am Dienstagabend zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer neuen Band auf der Bühne.

Die 45-Jährige thematisiert in «Babyblue» ihre jetzige Lebensphase: die Mitte des Lebens. Humorvoll und melancholisch zugleich singt Louisan unter anderem von Liebe, Schicksal, zerplatzten Träumen und starken Freundschaften zwischen Frauen. Außer mit ihren neuen Liedern trat Louisan in der Elbphilharmonie auch mit älteren Hits wie «Das Spiel» auf und sang Duette mit Sänger Tristan Brusch und Produzent Tim Tautorat.

Wenn sie nicht gerade mit ihrer klaren Stimme den Saal füllte, sorgte die Künstlerin mit ihrer lockeren Art für Lacher. Den Song «Babyblue» performte Louisan an diesem Abend barfuß. Die Reaktionen des Publikums, das mehrere Zugaben forderte, trieben der Sängerin die Tränen in die Augen. «Das war das schönste Konzert meines Lebens», sagte sie. In ihrer Heimatstadt zu spielen, bedeute ihr viel.

Die «Babyblue»-Tour im deutschsprachigen Raum soll Ende Oktober beginnen. Louisan ist seit langem im Geschäft, der Durchbruch gelang ihr 2005 mit ihrem Debütalbum «Bohème», für das sie unter anderem mit einem Echo ausgezeichnet wurde.