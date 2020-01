Osnabrück (dpa/lni) – In Osnabrück sind am Wochenende die schönsten Kühe aus dem Zuchtgebiet gekürt worden. In den «Alten Kuhklassen» setzte sich am Samstag «Annalena» von Besitzer Nils Kolckhorst-Kahle durch. Bei den sogenannten Schwarzbunt-Tagen wurden die Tiere unter der Leitung von Preisrichter Dirk Haßbargen in vier verschiedenen Kategorien begutachtet: junge, mittlere und alte Kuhklassen sowie Nachzuchten. Die Holstein-Schau war Teil der 44. Auflage der Osnabrücker «Schwarzbunt-Tage».

Ergebnisse (pdf)