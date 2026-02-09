Anna Langsch legt Abgeordnetenmandat nieder

Kiel (dpa/lno) –

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Anna Langsch (43) legt ihr Mandat Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen nieder. Das teilte die Fraktion mit. Für sie rückt von der Grünen-Landesliste Sebastian Bonau nach. «Anna Langsch hat für sich erkannt, dass es ihr nicht möglich ist, im Umfeld eines Mandates zu gesunden. Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung, ihr Mandat niederzulegen», so Fraktionschef Lasse Petersdotter.

Langsch hatte bei der Landtagswahl 2022 das Mandat im Wahlkreis Kiel-West direkt gewonnen. Sie war als erste transgeschlechtliche Abgeordnete in das Landesparlament eingezogen.

Lob für das politische Engagement aus Fraktion und Partei

Die Grünen-Landesvorsitzende Lydia Rudow lobte ihren Einsatz: «Anna Langsch hat als erste trans*-Frau im Landtag ein historisches Zeichen für die Vielfalt unserer Gesellschaft gesetzt.» Mit viel Empathie und Fachwissen sei sie eine starke Stimme gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte gewesen – egal, woher man kommt, wie man aussieht oder wen man liebt. Langsch habe diese wichtige Perspektive in die Fraktion und in den schleswig-holsteinischen Landtag eingebracht.

Sebastian Bonau (37) war den Angaben zufolge bis Dezember 2025 Fraktionsvorsitzender in der grünen Stadtratsfraktion in Glücksburg und hatte bei der Landtagswahl 2022 im Wahlkreis Flensburg-Land kandidiert. Er ist IT-Abteilungsleiter und Informationssicherheitsbeauftragter bei einem Maschinenbauunternehmen.