Anna Depenbusch wollte schon immer Musikerin werden

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Sängerin Anna Depenbusch (46) bereut es nicht, ihr Studium an der renommierten Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin nach nur einem Semester abgebrochen zu haben. «Ich hatte, glaube ich, falsche Erwartungen», sagte Depenbusch im Podcast «Campus-Legenden» mit dem Präsidenten der Hamburger Uni, Hauke Heekeren. «Ich hatte irgendwie gehofft, dass man auch selber kreativ sein kann, dass man vielleicht auch auf Deutsch singen kann.» Aber so sei es nicht gewesen.

Bereits kurze Zeit später tourte Depenbusch daher lieber als Background-Sängerin eines Hip-Hop-Künstlers durch Deutschland. 2005 veröffentlichte die Hamburger Liedermacherin dann ihr erstes Album «Ins Gesicht».

Bereits als Kind hatte Depenbusch Gesangsunterricht genommen, den Musikleistungskurs am Gymnasium besucht und als Mitglied in der Schul-Bigband musiziert.