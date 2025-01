Anmeldungen für erste Klassen starten

In Hamburg startet die Anmeldung für die ersten Klassen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ab Montag können Eltern Kinder im entsprechenden Alter für den Besuch der ersten Klassen an staatlichen Grundschulen und Sonderschulen für das Schuljahr 2025/26 anmelden. «Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig an, um einen Platz an der gewünschten Grundschule bekommen zu können», appellierte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Die Anmeldung läuft laut Schulbehörde bis 24. Januar. Der Anmeldezeitraum für private Grundschulen könne abweichen.

Die Behörde rechnet wie in Vorjahren mit etwa 19.000 Anmeldungen, davon rund 17.000 an den staatlichen Grundschulen. Erst ab 2028 werde aufgrund des Geburtenrückgangs der letzten Jahre mit rückläufigen Zahlen gerechnet.

Schulpflichtig werden den Angaben zufolge zum 1. August Kinder, die vom 2. Juli 2018 bis zum 1. Juli 2019 geboren wurden. Kinder, die danach geboren wurden, können demnach auf Antrag vorzeitig eingeschult werden.

Zuletzt Erstwunsch fast immer erfolgreich

Eltern könnten sich Schulen unabhängig von der Entfernung aussuchen. Erst wenn Schulen keine Plätze mehr hätten, würden Kinder, die näher wohnen bevorzugt. «Im Vorjahr konnten rund 97 Prozent der Schülerinnen und Schüler an ihrer Erstwunschschule starten», erklärte Bekeris.

Jüngere Kinder können laut Behörde auch für Vorschulklassen angemeldet werden. Dort würden sie auf die erste Klasse vorbereitet. Für Kinder, bei denen ein erheblicher Sprachförderbedarf festgestellt wurde, ist der Besuch einer Vorschulklasse verpflichtend. Die Schulpflicht werde also um ein Jahr vorgezogen.