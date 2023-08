Anklage wegen Überfalls auf Geldtransporter erhoben

Lübeck (dpa/lno) –

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen vier Männer erhoben, die im April 2023 auf einem Firmengelände in Lübeck einen Geldtransporter überfallen haben sollen. Den vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 35 Jahren werde gemeinschaftlicher schwerer Raub unter Verwendung echt aussehender Schusswaffen vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten berichtet.

Die Männer sollen am 12. April mit einem Transporter auf das Gelände einer Bäckerei im Lübecker Stadtteil Buntekuh gefahren sein. Dort sollen sich zwei der Angeklagten gewaltsam Zugang zu einer Produktionshalle verschafft und dort einen Mitarbeiter der Geldtransportfirma und einen Angestellten der Bäckerei überwältigt haben. Zudem soll einer der mutmaßlichen Täter dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma seine scharfe Schusswaffe abgenommen haben.

Die Männer flüchteten zunächst mit einem in der Nähe bereitgestellten Fahrzeug. Erst zwei Wochen später seien drei der Tatverdächtigen in Hamburg festgenommen worden, sagte die Sprecherin. Der vierte Mann habe sich am 16. Mai freiwillig gestellt. Wann der Prozess beginnen soll, steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht fest.