Anklage gegen Rockerboss Hanebuth in Hannover

Hannover (dpa/lni) – Die Staatsanwaltschaft Hannover hat den Rockerboss Frank Hanebuth wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Beihilfe zur Nötigung und Verstosses gegen das Waffengesetz angeklagt. Ein Sprecher der Behörde bestätigte auf Anfrage am Freitag Berichte der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung», der «Neuen Presse» und der «Bild».

Hintergrund der Anklage ist ein Vorfall aus dem April 2018. Hanebuth und fünf andere Männer, die ebenfalls angeklagt wurden, sollen den Chef einer Autowerkstatt in Langenhagen (Region Hannover) aufgesucht haben. Dem Vernehmen nach ging es um Geld. Dabei soll der Werkstattleiter zweimal geschlagen worden sein – allerdings nicht von Hanebuth. In seinem Haus sollen bei einer Razzia im November 2018 verbotene Waffen gefunden worden sein. Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht.

Hanebuth weise den Vorwurf der Körperverletzung und der Nötigung zurück, sagte sein Anwalt Michael Nagel auf Anfrage. Ob der Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz berechtigt sei, werde geprüft.

Hanebuth (55) war 2013 auf Mallorca festgenommen worden und hatte zwei Jahre in Spanien in Untersuchungshaft gesessen. Dort wird ihm unter anderem die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ein Prozess steht noch aus. Der Rockerboss bestreitet die Vorwürfe. Nach seiner Rückkehr nach Niedersachsen heiratete er im Sommer 2017, ein knappes Jahr später eröffnete er eine Bar in Hannovers Rotlichtviertel Steintor.