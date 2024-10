Animationsfilm aus Lettland zum Start der Filmtage

Die Nordischen Filmtage Lübeck finden in diesem Jahr zum 66. Mal statt. (Archivbild) Rainer Jensen/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Die Abenteuer einer Katze und ihrer tierischen Kameraden als einzige Überlebende einer Flutkatastrophe – davon handelt der lettische Animationsfilm «Flow», mit dem die Nordischen Filmtage 2024 am 6. November eröffnet werden. Bis zum 10. November seien 169 Filme aus dem Norden Europas zu sehen, teilten die Filmtage mit.

Die Bandbreite der Themen reiche vom dänischen, norwegischen und lettischen Oscar-Kandidaten bis zum Live-Act im Infinity Dome, sagte der Künstlerische Leiter des Festivals, Thomas Hailer. Die stilistische und inhaltliche Bandbreite des nordischen und baltischen Filmschaffens lasse keine Wünsche offen.

Abschlussgala im Theater Lübeck

Im Rahmen des Festivals werden zwölf Jury- und Publikumspreise vergeben, die mit insgesamt 65.000 Euro dotiert sind. Wichtigste Auszeichnung ist der mit 12.500 Euro ausgestattete NDR-Filmpreis für den besten Spielfilm. Überreicht werden die Preise bei der Abschlussgala am 10. November im Theater Lübeck.

Der undotierte Ehrenpreis wird bereits bei der Festivaleröffnung am 6. November übergeben. Er geht in diesem Jahr an die finnische Schauspielerin Kati Outinen.

Während des Festivals werden nach Angaben der Organisatoren fünf der wichtigsten Filme Outinens gezeigt, darunter «Schatten im Paradies», «Das Mädchen aus der Streichholzfabrik» und «Der Mann ohne Vergangenheit». Regie führte Aki Kaurismäki.