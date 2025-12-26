Anhaltende Löscharbeiten nach Brand in einstigem Geburtshaus

Hamburg (dpa/lno) –

Seit dem Morgen kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand auf dem Gelände des «Haus der Jugend» im Hamburger Stadtteil Hamm. Das ehemalige Geburtshaus, dessen Dach in Brand geriet, steht momentan leer, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden des Brandes ist, bleibt vorerst unklar. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Verletzten. Die Löscharbeiten dauern inzwischen bereits über zwei Stunden an, das Feuer ist inzwischen jedoch unter Kontrolle gebracht.