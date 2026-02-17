Anhaltende Glätte in Norddeutschland

In Schleswig-Holstein und Hamburg schneit es vorerst weiter – ab Mittwoch soll der Schneefall dann nachlassen. (Symbolbild) Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Leichter Schneefall sorgt im Norden Deutschlands für anhaltende Glättegefahr. Für das winterliche Wetter sorgen Tiefausläufer über Hamburg und Schleswig-Holstein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es flächendeckend bedeckt und kalt bleiben.

Im Laufe des Dienstags soll es laut DWD zwar etwas wärmer werden, auch wenn die Temperaturen unter null Grad Celsius bleiben. In Hamburg sind seit den frühen Morgenstunden mehrere Hundert Einsatzkräfte des Winterdienstes der Stadtreinigung im Einsatz. Bisher sei es durch die glatten Straßen noch zu wenig Unfällen gekommen.

Schneefall dauert an

Am Dienstag soll der Schneefall andauern und sich am Abend nahe der Elbe teilweise in kräftige Schneeschauer verwandelt, wie der DWD mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Temperaturen wieder fallen, wodurch es auch erneut zu Frost komme. Im Laufe des Mittwochs soll der Schneefall schließlich nachlassen und vereinzelt könne sogar der Himmel aufreißen.