Angst vor Virus: Weniger Besucher im Miniatur Wunderland

Winzige Figuren sind im Italien-Abschnitt des «Miniatur Wunderlandes» zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus zieht auch eine der größten Hamburger Touristenattraktionen in Mitleidenschaft: Das Miniatur Wunderland habe in der vergangenen Woche etwa 21 Prozent weniger Besucher gezählt, sagte Mitbegründer Frederik Braun am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist eine deutlich fallende Tendenz.» Vor allem die Reservierungen gingen zurück.

Am Samstag und Sonntag habe sich der Rückgang allerdings kaum bemerkbar gemacht, weil am Wochenende etwa doppelt so viele Modelleisenbahnfans Tickets wollten als hineinpassten. Braun betonte, dass das Miniatur Wunderland schon immer höchste Hygienestandards erfüllt habe. So würden die Räumlichkeiten nur von außen belüftet und auf den WCs gebe es Desinfektionsmittel.

Thematisch wollen die Betreiber das Thema Coronavirus bewusst nicht aufgreifen. «Wie wollen Corona Corona sein lassen, weil es die Menschen zu sehr berührt», sagte Braun. Rund 1,4 Millionen Menschen besuchen pro Jahr das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt.

Das Panoptikum an der Reeperbahn hat am Wochenende noch keinen Besucherrückgang festgestellt. «Die Leute denken wohl, dass Wachsfiguren nicht anstecken», sagte eine Sprecherin.