Angriffsopfer verliert ein Auge – Fall bei «Aktenzeichen XY»

In der TV-Sendung wird am Mittwoch auch ein Fall aus Braunschweig thematisiert. (Archivbild) Matthias Balk/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein brutaler Angriff, bei dem ein Mann in Braunschweig ein Auge verlor, ist an diesem Mittwochabend Thema in der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY… ungelöst». Die Ermittler suchen nach Zeugen für die Tat aus dem Januar 2024, bei der ein Mann dem 53-Jährigen ein Auge «förmlich zertrümmert» hat, wie es in der Sendungsvorschau heißt. Der Angreifer soll dann auch eine Flasche auf den Kopf des Opfers geschlagen haben, bevor er flüchtete.

Nach den Berichten der Ermittler spazierte der 53-Jährige in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 2024 durch Braunschweig. Gegen 3.00 Uhr soll ihn ein Mann nach einer Zigarette gefragt haben. Als er verneinte griff ihn der Täter ohne Vorwarnung an. Das stark blutende Opfer wurde zufällig von der Besetzung eines Streifenwagens entdeckt. Aber auch eine medizinische Versorgung einer Fachklinik in Hannover konnte das Auge nicht retten.

Ein Ansatzpunkt für die Ermittler sind möglicherweise Zeugen,

die um 3.01 Uhr im Linienbus 429 am Tatort im Braunschweiger Westen vorbeigefahren sind. Der Busfahrer selbst habe nichts Auffälliges bemerkt, hieß es.