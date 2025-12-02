Angriffe auf Frauen – Polizei nimmt 37-Jährigen fest

02. Dezember 2025 14:28
Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob er für Angriffe auf mehrere Frauen in Celle verantwortlich ist. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nach Angriffen auf drei Frauen in Celle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, sitzt der 37-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, im November eine 70 Jahre alte Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei prüft, ob er auch für zwei weitere Angriffe auf Frauen im Oktober und November verantwortlich sein könnte. Dabei wurden eine 63-Jährige schwer verletzt und eine 21-Jährige in ein Gebüsch gezogen und gewürgt.

