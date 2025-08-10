Angriff vor Kiez-Club: Türsteher mit Messer angegriffen

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht auf Sonntag ist es vor einem Kiez-Club in Hamburg zu einem Angriff mit einem Messer gekommen. Drei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein abgewiesener Gast griff einen Türsteher mutmaßlich mit einem Messer an und fügte ihm oberflächliche Verletzungen zu. Der Türsteher soll den Angreifer niedergeschlagen und mit einem Feuerlöscher eingenebelt haben. Der Angreifer soll daraufhin mehrere Glasflaschen auf den Türsteher geworfen haben. Dadurch wurden demnach zwei unbeteiligte Menschen getroffen und verletzt. Der Türsteher und die beiden Verletzen wurden ins Krankenhaus gebracht.