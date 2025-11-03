Angriff vor Club – Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Angriff vor einem Club in der Hamburger Innenstadt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das 33 Jahre alte Opfer soll kurz nachdem es einen Club am vergangenen Freitag verlassen hatte, einen Schlag gegen den Kopf erhalten haben, wie die Polizei mitteilte. Der 33-Jährige sei zu Boden gegangen, mindestens ein Mann soll daraufhin mehrfach auf ihn eingetreten haben, unter anderem auf den Kopf.

Die Angreifer, deren genaue Anzahl bislang nicht bekannt ist, flüchteten in Richtung Rathausmarkt. Am Einsatzort konnte ein 24-Jähriger, der im gleichen Club gefeiert haben und mutmaßlich an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll, identifiziert werden.

Die 23 Jahre alte Begleitung des Opfers soll ebenfalls angegriffen worden sein. Beide trugen laut Polizei leichte Verletzungen davon, der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nach Sichtung eines Videos, auf dem das Tatgeschehen laut Polizei zu erkennen ist, wurden die Ermittlungen von der Mordkommission übernommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.