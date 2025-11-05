Angriff vor Club – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hamburg (dpa/lno) –

Vier Tage nach einem brutalen Angriff vor einem Club in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am Freitagmorgen einen 33 Jahre alten Mann nach dem Verlassen eines Clubs gegen den Kopf geschlagen zu haben. Als der 33-Jährige zu Boden ging, soll er mehrfach auf ihn eingetreten haben, unter anderem auf den Kopf. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Mordkommission war es im Verlauf der Ermittlungen gelungen, den Tatverdächtigen namentlich zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des 24-Jährigen an. Am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei und Zielfahnder des Hessischen Landeskriminalamts den Mann am Flughafen Frankfurt vorläufig fest, da er sich augenscheinlich ins Ausland absetzen wollte.

Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin erließ einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Die 23 Jahre alte Begleitung des Opfers soll bei dem Vorfall ebenfalls angegriffen worden sein. Beide trugen laut Polizei leichte Verletzungen davon, der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus.