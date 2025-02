Angriff mit Messer – Tatverdächtiger festgenommen

Flensburg (dpa/lno) –

Nach einem Messerangriff am Flensburger Bahnhof ist ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Am Morgen war eine Streife auf einen Mann getroffen, der eine Stichwunde am Oberkörper hatte, teilte die Polizei mit. Der verletzte 26-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden – eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

In der Nähe trafen die Beamten auf den Verdächtigen. Ebenfalls wurde in Nähe des Tatorts ein Klappmesser gefunden. Die Umstände der Tat seien noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Tat aufgenommen.