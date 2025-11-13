Angriff mit Hammer auf Flohmarkt – 52-Jähriger vor Gericht

Hat er einem anderen Mann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen? Der Gerichtsprozess gegen einen 52-Jährigen hat begonnen. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Weil er einem Bekannten auf einem Flohmarkt in Hamburg mit einem Hammer und viel Wucht auf den Kopf geschlagen haben soll, muss sich ein 52 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem Mann wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er soll Ende Oktober 2024 auf dem Flohmarkt im Stadtteil Bahrenfeld das Opfer von hinten angegriffen haben, als es gerade eine Jacke für den eigenen Sohn kaufen wollte.

Durch die Attacke ging der Bekannte kurzzeitig bewusstlos zu Boden, er erlitt der Anklage zufolge eine offene Schädelfraktur. Der Täter floh. Am ersten Prozesstag wurde lediglich die Anklage verlesen. Der angeklagte Syrer kann sich am Montag zu den Vorwürfen äußern.

Männer kannten sich laut Anklage

Ob er das auch tun wird, war zunächst unklar. Die Verteidigerin des Mannes machte unmittelbar nach dem Auftakt keine Angaben zu dem Verfahren. Auch die Anwältin des Opfers nannte keine weiteren Details – weder zum Gesundheitszustand ihres Mandanten noch zur Art der Bekanntschaft zwischen den beiden Männern. Der Anklage zufolge kannten sich die beiden Männer seit 2019, hatten aber zuletzt keinen Kontakt mehr zueinander.

Der 52-Jährige sitzt seit diesem Sommer in Untersuchungshaft. Es sind bis Ende November zunächst vier weitere Prozesstage angesetzt.