Angriff im Ruhrgebiet: Polizei nimmt Verdächtige fest

Nach einem brutalen Angriff mit Eisenstangen auf ein Pärchen in Gelsenkirchen hat die Polizei mehrere Verdächtige in Hamburg festgenommen. Kräfte der Hamburger Polizei hätten drei Wohnungen durchsucht und drei Verdächtige festgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen auf Anfrage. Die «Hamburger Morgenpost» hatte zuvor berichtet.

Die drei seien verdächtig, am Abend des 1. November in Gelsenkirchen mit Eisenstangen eine 23-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann eingeschlagen zu haben. Die beiden seien gerade aus einem Taxi gestiegen, als vier Angreifer unvermittelt auf sie losgegangen seien, sagte der Polizeisprecher.

Beide kamen ins Krankenhaus, vor allem die Frau sei bei dem Angriff schwer verletzt worden. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.