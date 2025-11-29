Angriff im Metronom-Zug – Zugbegleiter bespuckt und gestoßen

Erst am Bahnhof Hamburg-Harburg ist der Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt worden. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Metronom-Zug vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Bahnhof Hamburg-Harburg soll ein Zugbegleiter von einem Passagier angegriffen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 68 Jahre alte Zugbegleiter am Freitagmorgen einen 35-jährigen Mann kontrollieren, woraufhin dieser aggressiv wurde. Er soll anschließend eine Frau beschimpft, den Zugbegleiter bespuckt und diesen von sich gestoßen haben. Außerdem habe der Verdächtige versucht, den Zugbegleiter mit Faustschlägen anzugreifen, hieß es weiter.

Am Bahnhof Hamburg-Harburg konnte der Mann durch Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.