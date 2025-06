Angriff beim Drogenkauf? Mann schwer verletzt

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft ist ein 52-Jähriger in Osnabrück schwer verletzt worden. Zwei Männer sollen am Dienstagabend mit Schlagwaffen auf ihn eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßlichen Täter, ein 38-Jähriger und ein 45-Jähriger, wurden am Tatort festgenommen. Nach ersten Ermittlungen ging der Tat ein mutmaßlicher Drogenkauf voraus.

Worum es sich bei den Schlagwaffen handelte, teilte die Behörde zunächst nicht mit. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie wurden noch am selben Abend wieder entlassen.

Juristische Folgen könnte die Auseinandersetzung auch für das Opfer haben, dessen Wohnung anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft von der Polizei durchsucht wurde. Weitere Details dazu wurden nicht bekanntgegeben.

In der Nähe des Tatorts wurde am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe entschärft. Zu der gefährlichen Körperverletzung kam es am Rosenplatz, der am westlichen Rand der Evakuierungszone liegt.