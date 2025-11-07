Angriff bei Straßenfest: öffentliche Fahndung nach Tätern

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Winterhude im vergangenen September sucht die Polizei nun öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern. Gesucht werden vier bis fünf Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, die mit einer «südländischen Erscheinung» beschrieben wurden, teilte die Polizei mit.

Die habe sich am 7. September gegen 01.18 Uhr auf einem Straßenfest im Mühlenkamp ereignet. In einem Streit von etwa sechs Personen soll ein 29-jähriges Opfer mit einer Flasche geschlagen worden sein und eine Stichverletzung erlitten haben. Die fünf mutmaßlichen Täter flüchteten damals laut Polizei in Richtung Hofweg.

Die Ermittlungen dauern bis heute an. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.