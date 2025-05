Angriff auf Hundehalterin – Tatverdächtiger in Psychiatrie

Glinde (dpa/lno) –

Ein 32 Jahre alter Mann hat in Glinde im Kreis Stormarn versucht, einer 56 Jahre alten Frau ihren Hund zu entreißen. Als sie sich gewehrt und ihn aufgefordert habe, den Hund herauszugeben, habe der Mann sie am vergangenen Donnerstag mit der Hundeleine gewürgt, teilte die Polizei erst heute mit. Die Hundehalterin wurde dabei den Angaben zufolge leicht verletzt.

Ein Passant kam der Frau zu Hilfe und zog den Angreifer von ihr weg. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen hielt er den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen ihn werde jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Da sich der 32-Jährige bei der Tat am Donnerstag möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er auf Anordnung eines Ermittlungsrichters zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.