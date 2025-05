Angreifer Albers verlässt FC St. Pauli

Hamburg (dpa/lno) –

Nach zwei Jahren beim FC St. Pauli verlässt der dänische Angreifer Andreas Albers den Fußball-Bundesligisten. Das teilten die Hamburger mit. Eine passende Alternative scheint der Profi gefunden zu haben: Laut Mitteilung hat der 35-Jährige wenige Tage nach dem Saisonende die Abschlussprüfung des Jura-Fernstudiums der Universität in Aarhus bestanden.

In 33 Partien erzielte der Ergänzungsspieler zwei Treffer, kam in der Aufstiegssaison der Hanseaten meistens nur zu Kurzeinsätzen. 2023 war Albers aus Regensburg in die Hansestadt gewechselt.