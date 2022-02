Angler treiben mit Schlauchboot auf Ostsee: Seenotrettung

Der Seenotkreuzer «Berlin» auf der Ostsee. Foto: picture alliance / dpa / Archiv

Laboe (dpa/lno) – Weil der Motor ihres Schlauchbootes ausfiel, sind drei Angler unkontrolliert von der Kieler Bucht auf die Ostsee getrieben. Seenotretter der Station Laboe kamen den Männern am Sonntagmorgen zur Hilfe, wie eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Etwa 13 Seemeilen (24 Kilometer) musste der Rettungskreuzer «Berlin» zurücklegen, um die Angler in Not zu erreichen.

Bereits der geringe Seegang hatte dem drei Meter langen Schlauchboot Probleme bereitet. Bei Lufttemperaturen um vier Grad holten die Seenotretter die drei unverletzten Männer an Bord schleppten das Schlauchboot schließlich an den Strand bei Hohenfelde (Kreis Plön).

