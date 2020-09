Angler kommt nach Bootsunfall auf Schweriner See ums Leben

Ein Krankenwagen ist im Einsatz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Görslow (dpa) – Ein 78-jähriger Angler aus Schleswig-Holstein ist am Sonntag bei einem Bootsunfall auf dem Schweriner See ums Leben gekommen. Ein 79-jähriger Mann sei unterkühlt worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Beide Männer seien auf dem Schweriner Innensee vor Görslow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem verankerten Ruderboot beim Angeln ins Wasser gefallen. Sie seien zunächst gerettet, an Land und von dort in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der 78-Jährige aus dem Kreis Segeberg gestorben. Die Polizei habe Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

