«Angelnder» Dieb erbeutet T-Shirts und Hemden aus Läden

Bielefeld (dpa/lnw) – Ein Dieb, der seine Beute mit einem Draht aus verschlossenen Geschäften angelt, sorgt bei der Polizei Bielefeld für viel Arbeit. Nach ersten Taten Ende Juli fischte der Täter vergangene Woche durch kleine Öffnungen T-Shirts und Oberhemden aus zwei verschlossenen Läden, teilte die Behörde mit.

Wie die Polizei am Montag erläuterte, zog der Dieb in der Nacht zu Freitag durch einen kleinen Spalt im Eingangsbereich eines Outdoorsport-Geschäfts zunächst einen Kleiderständer heran – von dem er dann mehrere blaue Radfahr-Shirts fischte und durch die Lücke zog. In der Nacht zu Samstag erbeutete er auf gleiche Weise Oberhemden in einem Bekleidungsgeschäft.

Die Polizei rechnet dem Unbekannten weitere ähnliche Taten zu. Einmal war er von einer Zeugin erwischt worden und geflüchtet. Sie beschrieb den Mann als 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank.

